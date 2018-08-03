Олег Винник став учасником "Команди Зірок" від Федерації боксу України
Відомий український співак Олег Винник став першою зіркою нового проекту від Федерації боксу України.
З метою популяризації спорту і зокрема боксу в Україні, а також підтримки національних збірних перед важливими стартами, Федерація боксу України запускає масштабну всеукраїнську акцію "Команда Зірок".
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До "Команди Зірок" приєднаються кумири сучасної молоді: співаки, актори, шоумени, артисти, відомі українці та українки, які своїм прикладом здорового способу життя, а також регулярними заняттями спортом, будуть допомагаюти сотням тисяч українських підлітків обрати правильний життєвий шлях.
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Джерело: 24 Канал
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