Олег Винник став учасником "Команди Зірок" від Федерації боксу України

Відомий український співак Олег Винник став першою зіркою нового проекту від Федерації боксу України.

З метою популяризації спорту і зокрема боксу в Україні, а також підтримки національних збірних перед важливими стартами, Федерація боксу України запускає масштабну всеукраїнську акцію "Команда Зірок".

Читайте також: Усик став найкращим боксером світу в липні за версією WBA

До "Команди Зірок" приєднаються кумири сучасної молоді: співаки, актори, шоумени, артисти, відомі українці та українки, які своїм прикладом здорового способу життя, а також регулярними заняттями спортом, будуть допомагаюти сотням тисяч українських підлітків обрати правильний життєвий шлях.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24