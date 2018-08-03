16:02
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Олег Винник став учасником "Команди Зірок" від Федерації боксу України

72 Читать новость на русском
Олег Винник увійшов до "Команди Зірок" Федерації боксу України
Олег Винник увійшов до "Команди Зірок" Федерації боксу України

Відомий український співак Олег Винник став першою зіркою нового проекту від Федерації боксу України.

З метою популяризації спорту і зокрема боксу в Україні, а також підтримки національних збірних перед важливими стартами, Федерація боксу України запускає масштабну всеукраїнську акцію "Команда Зірок".

Читайте також: Усик став найкращим боксером світу в липні за версією WBA

До "Команди Зірок" приєднаються кумири сучасної молоді: співаки, актори, шоумени, артисти, відомі українці та українки, які своїм прикладом здорового способу життя, а також регулярними заняттями спортом, будуть допомагаюти сотням тисяч українських підлітків обрати правильний життєвий шлях.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Олег Винник Бокс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
О самом страшном преступлении против режима в России
сьогодні, 16:00 О самом страшном преступлении против режима в России
Іван Яковина
Вбивство Анатолія Жука: що відомо про екс-депутата Сумської міськради
сьогодні, 14:47 Вбивство Анатолія Жука: що відомо про екс-депутата Сумської міськради
Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність
сьогодні, 14:00 Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність
Крістіна Бердинських
Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити
сьогодні, 13:01 Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити
Яніна Ткачук
Ризики Томосу
сьогодні, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
Огляд матчів NHL: Перемоги святкують “Нью-Йорк”, “Фінікс” і “Бостон”
 1 листопада 2013 , 11:27
Мессі - Роналду - 3:1. "Реал" - "Барселона" - 3:4. ВІДЕО
 23 березня 2014 , 23:55
Битва окрилених грандів і лідери проти аутсайдерів. 12 тур УПЛ. Анонс матчів неділі
 9 листопада 2014 , 10:15
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук