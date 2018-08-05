Олександр Алієв продовжить кар’єру в любительському клубі

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв продовжить кар'єру на аматорському рівні.

Любительський клуб "Меліоратор" з міста Буча Київської області стане наступним клубом Олександра Алієва, повідомляє Footboom.

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"Меліоратор" виступає у чемпіонаті області та посідає 11 сходинку в турнірній таблиці за підсумками першого кола.

Повідомляється, що вже 5 серпня Алієва представлять у якості гравця бучанського клубу. Окрім цього, Олександр може дебютувати у складі своєї новій команди у матчі проти ДГ "Шевченківське" з Денихівки.

Нагадаємо, що раніше Олександр Алієв був граючим тренером ФК "Хмельницький", який виступав у чемпіонаті України серед аматорів. У футболці клубу футболіст провів чотири матчі.

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