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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Олександр Усик – найкращий боксер 2018 року у світі за WBA

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      Олександра Усика названо найкращим боксером планети у 2018 році за версією WBA
      Олександра Усика названо найкращим боксером планети у 2018 році за версією WBA / Getty Images

      Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) здобув звання боксера 2018 року за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

      Як підкреслюється на сайті WBA, Олександру Усику у 2018 році знадобилося 287 днів, аби записати своє ім’я у боксерську історію – український боксер став найкращим у році та йому вдалося подолати усі труднощі, що стояли на його шляху.

      Читайте також: У команді Джошуа визнали, що Усик – найкращий у 2018 році

      Також у асоціації нагадали, що Усик у 2018 році став першим представником першої важкої ваги, якому вдалося здобути здобути чемпіонські пояси за версіями WBA, WBC, IBF і WBO.

      Не оминули тут увагою і перемогу Усика над Тоні Белью, завдяки перемозі над яким українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

      Усик завершив рік двома перемогами за очками, і однією – нокаутом, але, що важливіше, він став одним із бійців, якого люди хочуть бачити. Вболівальники захоплюються українцем за його вражаючий стиль, техніку, оборону та силу. Досягнення Усика зробили голосування за звання боксера року трохи легшим. Відразу кілька бійців заслуговували на цей титул, але, без сумніву, Ентоні Джошуа, Дмитро Бівол, Канело Альварес, Джарретт Херд, Менні Пак'яо, Василь Ломаченко та інші безперечно оцінять те, що зробив Олександр,
      – пояснили свій вибір у Всесвітній боксерській асоціації.

      Усик, боксер року, WBA, бокс
      Українського чемпіона Олександра Усика визнали боксером 2018 року за версією WBA

      Нагадаємо, Олександр Усик завершив 2018 рік на четвертій сходинці рейтингу Р4. Також його було визнано боксером року за версіями видань ESPN, Sports Illustrated, BoxingTalk і Yahoo. Також українець отримав приз "Боксер року" за версією журналу The Ring.

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      Теги: Новини України Олександр Усик Бокс Спорт
      Джерело: 24 канал
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