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Олександр Усик визначився з наступним суперником

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Олександр Усик визначився з наступним суперником. Український абсолютний чемпіон у першій важкій вазі погодився вийти в ринг з англійцем Тоні Белью.

Про це повідомляє World Boxing News.

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Український боксер навіть погодився провести бій у Великобританії. Хоча раніше команда Усика висловлювала бажання влаштувати наступний поєдинок Олександра в Україні.

В якому дивізіоні пройде бій Усик–Белью поки не відомо. Однак промоутер британця Едді Хірн заявляв, що наймовірніше зустріч відбудеться у категорії надважкої ваги. А сам поєдинок проведуть в жовтні або листопаді цього року.

Додамо, що Олександр Усик відразу після перемоги у Всесвітній боксерській суперсерії кинув виклик Тоні Белью. І британець його прийняв, пообіцявши нокаутувати українця.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

Теги: Новини спорту Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 канал
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