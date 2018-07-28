Олександрія – Зоря: де дивитися онлайн матч УПЛ

Матч між "Олександрією" та "Зорею" у другому турі УПЛ буде доступна для перегляду українським глядачам.

Трансляцію домашніх матчів "Олександрії" здійснює медіахолдинг "Медіа Група Україна", а саме телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на останньому і транслюватимуть протистояння "Олександрії" та "Зорі", яке відбудеться у суботу, 28 липня, о 17:00 годині. Доступне воно буде й онлайн, однак трансляція платна.

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Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

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