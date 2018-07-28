"Олександрія" мінімально здолала "Зорю" у другому турі УПЛ

"Олександрія" та "Зоря" зіграли у матчі другого туру УПЛ. Команди розійшлися нульовою нічиєю.

Перший гольовий момент у матчі "Олександрія" здобула на 44 хвилині, коли Артем Сітало з передачі Поляруса вийшов один на один з воротарем луганчан Махарадзе, але останній дістав м'яч з під поперечини воріт.

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Весь перший тайм пройшов у рівній боротьбі обох команд. Мало що виходило в атаці у луганчан, запам'ятався тільки удар Гордієнка з-за меж штрафного.

У другому таймі "Олександрія" почала активніше атакувати ворота суперника. На 59 хвилині воротар "Олександрії" Паньків парирував гольовий удар зі штрафного від Караваєва. Ще один небезпечний момент господарі поля отримали на 80 хвилині, але Грицук не зміг дотягнутися до м'яча.

На 85 хвилині "Олександрії" все ж вдалося забити. Після навісу з лівого флангу Банада випередив Хомченовського і головою пробив у нижній кут.

Відтак, "Олександрія" обіграла "Зоря" і заробили 6 очок у турнірній таблиці УПЛ. "Зоря" після другого туру має 3 очки.

Олександрія – Зоря 1:0

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