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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Олександрія" перемогла "Ворсклу" і вийшла в лідери УПЛ

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Олександрія перемогла Ворсклу
Олександрія перемогла Ворсклу / ФК "Олександрія"

"Олександрія" продовжує залишатися у лідерах УПЛ. Цього разу команда Володимира Шарана вдома обіграла полтавську "Ворсклу".

Олександрія – Ворскла 2:0
Голи: Банада, 14, 17

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Ключовим у матчі став відрізок між 14-ою та 17-ою хвилинами, коли двічі вдалося відзначитися Євгену Банаді. Спочатку він головою замкнув подачу з кутового, а згодом знову ж таки головою відправив м’яч у сітку після подачі з кута штрафного майданчика.

Згодом "Олександрія" мала шанс зробити рахунок розгромним. Але Богдан Шуст доволі вдало діяв під час удару зі штрафного.

Той же Банада міг оформлювати хет-трик у матчі, одну в одному з моментів м’яч після його удару потрапив у руки Кареці. Арбітр матчу не помітив цей епізод.

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"Олександрія" здобуває п'яту перемогу у шести матчах, і з 15 очками залишається серед лідерів УПЛ. Стільки ж очок в "Шахтаря", який на першій сходинці.

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Теги: Новини спорту УПЛ Футбол ФК Олександрія ФК Ворскла
Джерело: 24 Канал
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