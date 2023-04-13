Про це під час брифінгу заявив Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу. Він наголосив, що Кремль готовий вести тривалу війну на виснаження, передає 24 Канал.

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Скільки ще людей мобілізують

За словами Громова, Росія продовжить проведення прихованої мобілізації населення. Аби запобігти протестам в густонаселених районах, режим Путіна уникає масової мобілізації центральних регіонів, насамперед Москви та Санкт-Петербурга. Відтак, пріоритет призову до армії надають особам з найбільш депресивних районів.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що для збільшення чисельності контрактників росіяни анонсували призов понад 400 тисяч осіб. Також сплановано призов на строкову службу 147 тисяч осіб.

Але, попри погіршення соціально-демографічної та економічної ситуації в Росії, проведення агітаційних кампаній на федеральних каналах, населення вже усвідомлює збільшення шансів повернутися додому в пакеті та не виявляє бажання укладати контракти з так званою другою армією світу,

– наголошує Громов.

За його словами, російські військкомати визнають, що відстають у виконанні плану призову на контракт. Відомо, що протягом трьох місяців у Волгоградській області з 7 800 осіб запланованих на рік призвано лише 134 (це лише 7% від квартальної потреби). Водночас у Саратовській області – з 7 600 призвано 270, це 14%.

Якими способами вербують росіян

Громов розповів, що судовим виконавцям наказали надати дані про боржників, а судам – прискорити розгляд справ, щоб спонукати порушників приєднатися до армії.

Крім того, Кремль планує мобілізувати таджиків, узбеків та представників інших національностей, які чекають на депортацію.

Громов наголосив, що на тимчасово окупованих територій України триває активне формування альтернативних ПВК. За оцінками Генштабу, такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу як "Вагнера".

Загалом, каже представник Генштабу, не варто недооцінювати мобілізаційні можливості Росії.

"Зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження", – резюмував Громов.