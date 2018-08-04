Український баскетболіст Олексій Лень офіційно став гравцем "Атланти Хокс".

Згідно з 2-річним контрактом український баскетболіст заробить 8,5 мільйона доларів. Він гратиме під 25-м номером.

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Українець зіграв п'ять сезонів у складі "Фінікс Санз", а в минулому регулярному чемпіонаті провів 69 матчів, в яких набирав 6,9 очок, робив 7,5 підбору і 1,2 передачі в середньому за 20,2 хвилини на майданчику.

Влітку Лень став необмежено вільним агентом після того, як "Санз" відмовилися продовжити з ним контракт.

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