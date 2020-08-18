Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа зараз – на лікуванні. Яка саме недуга відправила контрадмірала на лікарняний, у пресслужбі ВМС не повідомляють. ЗМІ, проте зазначають, у Неїжпапи – COVID-19.

На самоізоляцію відправили десятки офіцерів, – ЗМІ

Про те, що у Неїжпапи підтвердили саме коронавірус, інформує "Думська" з посиланням на власні джерела.

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Неїжпапі начебто зробили тестування на COVID-19 і позитивний результат надійшов ще 14 серпня. Через хворобу командувача, пише "Думська", на самоізоляцію відправили кілька десятків контактних офіцерів. Хвороба у Неїжпапи – практично безсимптомна, отож у ВМС продовжують працювати дистанційно

Як інформує Інтерфакс-Україна, у пресслужбі ВМС інформацію не підтверджують, посилаючись на право на таємниці про стан здоров'я. Кажуть лише, що Неїжпапа справді зараз лікується.