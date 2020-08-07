З "Приватбанку" – у НБУ: Олексія Шабана призначили заступником голови Нацбанку
Рада НБУ призначила заступником голови Нацбанку Олексія Шабана. До 2020 року Шабан протягом 24 років пропрацював у "Приватбанку".
Кандидатуру Шабана запропонував Шевченко
У Національному банку Шабан відповідатиме за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг". Про це інформує пресслужба регулятора.
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Раніше цю посаду обіймав Сергій Холод, його звільнили 3 серпня. Кандидатуру Шабана запропонував очільник Нацбанку Кирило Шевченко.
Олексій Шабан – досвідчений та обізнаний професіонал. Його кандидатура є найбільш вдалою, оскільки поєднує досвід роботи у центральному банку та у великому системному банку із найбільш розгалуженою платіжною інфраструктурою, а також знання реальних потреб учасників фінансового сектору,
– сказав Шевченко.
Що відомо Олексія Шабана
- У 1995 році закінчив Національну металургійну академію України за спеціальністю "Менеджмент підприємств".
- Протягом 24 років був частиною команди "ПриватБанку".
- З 2018 року Шабан був членом правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу
- Шабан працює у НБУ із лютого 2020 року. Він обіймав посаду директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.