Рада НБУ призначила заступником голови Нацбанку Олексія Шабана. До 2020 року Шабан протягом 24 років пропрацював у "Приватбанку".

Кандидатуру Шабана запропонував Шевченко

У Національному банку Шабан відповідатиме за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг". Про це інформує пресслужба регулятора.

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Раніше цю посаду обіймав Сергій Холод, його звільнили 3 серпня. Кандидатуру Шабана запропонував очільник Нацбанку Кирило Шевченко.

Олексій Шабан – досвідчений та обізнаний професіонал. Його кандидатура є найбільш вдалою, оскільки поєднує досвід роботи у центральному банку та у великому системному банку із найбільш розгалуженою платіжною інфраструктурою, а також знання реальних потреб учасників фінансового сектору,

– сказав Шевченко.

Що відомо Олексія Шабана