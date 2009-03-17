Олімпіада під загрозою

Проведення Олімпійських ігор в Сочі може опинитися під загрозою.

Не на користь втіленню олімпійської мрії російського прем’єра Владіміра Путіна говорять відразу декілька факторів - екологи, економічна криза та вибори мера, ситуацію аналізує британська газета "The Guardian". Екологи б'ють тривогу і протестують проти руйнування дикої природи Червоної Поляни, інвестори та олігархи через нинішню кризу втратили добру частину своїх прибутків.Саме глобальна економічна криза, на думку аналітиків видання, є найсерйознішою перепоною на шляху проведення Олімпіади у Сочі. Так, статки металургійного магната Олега Дерипаски, який мав би стати ключовим інвестором будівництва олімпійських об'єктів, скоротився із 28 до 3,5 мільярдів доларів. Можливі й інші ускладнення, скажімо, з Грузією - адже Сочі всього в півгодини їзди від Абхазії.Впевнені натомість у проведенні Ігор у Сочі у національному Олімпійському комітеті. Там запевняють, що усі роботи будуть виконані вчасно, адже держава дала відповідні гарантії. На підтвердження своїх слів керівництво російського НОКу заявляє, що проведення Олімпіади створить нові робочі місця - а це в умовах рецесії необхідно багатьом країнам.