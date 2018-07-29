Олімпік – Ворскла: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Донецький "Олімпік" у матчі другого туру УПЛ протистоятиме полтавській "Ворсклі". Саме гості мають більше шансів на перемогу.

Попри те, що для "Ворскли" це буде друга гра за п'ять днів у Києві ("Олімпік" попередній матч провів у понеділок, 23 липня, на виїзді проти "Чорноморця"), букмекери віддають саме полтавчанам перевагу.

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У PariMatch коефіцієнт на перемогу "Ворскли" складає 2,50. У той час на "Олімпік" – 3,00. На те, що буде нічия у цьому матчі – 3,10.

Експерти з "Фаворит" дають ще більший коефіцієнт на перемогу "Олімпіка" – 3,15. На "Ворсклу" ті ж 2,50. Нічия – 3,00.

Схожі коефіцієнти й в Marathon bet. Перемога "Олімпіка" – 3,18, перемога "Ворскли" – 2,48. Нічия у матчі – 3,08.

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Нагадаємо, матч "Олімпік" – "Ворскла" відбудеться у неділю, 29 липня. Початок о 17:00 годині.

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