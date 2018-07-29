"Олімпік" вдома мінімально переміг "Ворсклу"

Донецький "Олімпік" зіграв з полтавською "Ворсклою" у матчі другого туру УПЛ. Донецький клуб мінімально переміг гостей із Полтави – 1:0.

У першому таймі команди показали безгольовий футбол, але декілька моментів могли змінити хід матчу. Найнебезпечніший епізод був у гравця донеччан Антона Кравченка, який на 31 хвилині зустрічі ударом зі штрафного потрапив у поперечину воріт Богдана Шуста.

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На початку тайму "Олімпіку" все ж вдалося відкрити рахунок у матчі. Балашов з передачі Дегтярьова втік від захисників та воротаря "Ворскли" і пробив у порожні ворота – 1:0. Цей гол став єдиним у цьому протистоянні.

Після забитого голу "Олімпік" перестав тримати м'яч і віддав ініціативу гостям. Полтавська команда активно пресингувала ворота суперника, щоб зрівняти рахунок, однак, у підопічних Василя Сачка так нічого і не вийшло.

Таким чином, "Олімпік" набирає перші 3 очки у турнірній таблиці УПЛ. "Ворскла" другий матч поспіль програє і залишається з нулем. У наступному турі "Олімпік" на виїзді буде грати з "Карпатами", а "Ворскла" вдома прийме ФК "Львів".

Олімпік – Ворскла 1:0

Гол: Балашов, 52

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