"Олімпік" посилився молодим французьким півзахисником
"Олімпік" підписав 21-річного французького півзахисника Максіма Ду Коуту Тейшейру.
Тейшейра уклав із донеччанами угоду, термін дії якої розрахований на 3 роки. Він став першим французьким легіонером в історії команди Романа Санжара, повідомляє сайт донецького клубу.
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Півзахисник народився у передмісті Парижа і є вихованцем "Тура". У французькій Лізі 2 Максім Тейшейра провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом. Також він грав за збірну Франції U-19, у складі якої має 3 поєдинки та 1 гол. Окрім позиції атакувального хавбека, також може зіграти і на вістрі атаки.
Нагадаємо, в першому матчі нового сезону УПЛ "Олімпік" мінімально поступився "Чорноморцю".
Джерело: 24 Канал
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