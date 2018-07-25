"Олімпік" посилився молодим французьким півзахисником

"Олімпік" підписав 21-річного французького півзахисника Максіма Ду Коуту Тейшейру.

Тейшейра уклав із донеччанами угоду, термін дії якої розрахований на 3 роки. Він став першим французьким легіонером в історії команди Романа Санжара, повідомляє сайт донецького клубу.

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Півзахисник народився у передмісті Парижа і є вихованцем "Тура". У французькій Лізі 2 Максім Тейшейра провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом. Також він грав за збірну Франції U-19, у складі якої має 3 поєдинки та 1 гол. Окрім позиції атакувального хавбека, також може зіграти і на вістрі атаки.

Нагадаємо, в першому матчі нового сезону УПЛ "Олімпік" мінімально поступився "Чорноморцю".