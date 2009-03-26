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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

“Олімпійський” прорив

17:46, 26 березня 2009 288

В Україну доправили проект реконструкції НСК "Олімпійський".

НСК “Олімпійський” нарешті отримав проект реконструкції - напередодні 70 томів документу, від якого залежить участь столиці у футбольній європершості, привезли із Німеччини до України. Тепер українські будівельники аналізують його та чекають допомоги він іноземних консультантів - адже без неї - не обійтися. З появою проекту реконструкції нарешті можна буде говорити і про вартість робіт на національному спортивному комплексі - цієї теми чиновники досі уникали.Сергій Драч (заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту): “Скільки вартує стадіон? Фактично ми в травні будемо цю ціну знати, а попередня ціна нам проектувальники пообіцяли що нададуть до 6 квітня попередню ціну, а остаточну порахують десь до 25 квітня”.Щодо самих робіт на стадіоні, то їх планують довірити вітчизняним будівельникам, українські будуть і металоконструкції. Принаймні на це розраховує генпідрядник – “Київміськбуд”. Але все визначить тендер. Уже зараз, звітують будівельники, роботи йдуть із випередженням графіка.Олександр Галицький (головний інженер "Київміськбуду"): “Сьогодні на 60 % виконані перенесення інженерних мереж. Із закінченням опалювального сезону це буде травень-місяць, ми повністю їх перенесемо, винесемо очистимо поле для подальших робіт. Ми сьогодні виконали підпірні стіни на 50 % і цю роботу теж плануємо закінчити в травні. Це такі роботи невиконання яких не дозволяє приступити до наступних кроків”.Вже через місяць будівельники обіцяють показати першу сходинку нижнього сектору, а наприкінці вересня перейти до будівництва покрівлі. усе це потребує від зодчих неймовірної точності, адже конструкція, яка з’явиться восени матиме загальну вагу в 10 тисяч тонн і височітиме у небо на 40 метрів.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 березня 2009
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