Оновлення відносин

Хілларі Клінтон та Сєргєй Лавров натиснули кнопку перезавантаження американо-російських відносин.

Держсекретар США та міністр закордонних справ Росії зустрілись у Женеві. Не обійшлось і без курйозів - Клінтон подарувала Лаврову сувенір у вигляді кнопки, на якій латиницею замість російського слова перезагруза, що мало б означати початок нових відносин, написано перегрузка.При чому англійське слово на кнопці - reset - написано правильно. Це перші повно форматні перемовини про майбутні відносини Москви та Вашингтона. Основні питання зустрічі - плани США розмістити ПРО у Європі, іранське ядерне досьє, взаємодія в Афганістані, врегулювання ядерної проблеми Корейського півострова, нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьба з тероризмом і наркотрафіком. Глави зовнішньополітичних відомств також готують ґрунт до переговорів президентів обох країн Барака Обами та Дмітрія Мєдвєдєва.