16 років роботи в Україні, сотні реалізованих проектів, близько 5 тисяч працівників, левова частка з яких – українці.

Onur Group Ukraine – частина міжнародної компанії Onur Group, яка займається будівництвом та ремонтом автошляхів, мостів та інших інфраструктурних об'єктів у країнах Східної Європи та Близького Сходу.

Крім основного напряму будівництва автомобільних доріг, мостів та дамб, Onur Group Ukraine інвестує в зелену енергетику, сільське господарство, гірничо-видобувну промисловість, деревообробну галузь, авіаперевезення та туризм.

Міжнародна компанія, заснована на початку 80-х, зайшла на український ринок у 2004 році, збудувавши складну ділянку траси міжнародного значення "Київ – Одеса". Цей проєкт став своєрідним іспитом, який Onur Group Ukraine успішно склала, зарекомендувавши себе в Україні як надійного підрядника.

З того часу компанія реалізувала сотні проєктів у різних регіонах країни. Серед них – як капітальний ремонт дорожнього покриття на вулицях Києва, Львова та інших міст, так і будівництво важливих автомагістралей країни та інших масштабних інфраструктурних проєктів. У 2020 році розпочала у Запоріжжі спорудження мостів через Дніпро.

Однією із переваг Onur Group Ukraine є наявність в Україні власного парку сучасної техніки, який налічує понад 3000 одиниць, а у власності є асфальтні заводи та заводи з виробництва бетону. При ремонті та будівництві доріг підприємство робить ставку на інноваційні технології, які дозволяють подовжити строк експлуатації автошляхів.

З 2014 року в Україні запровадили абсолютно нову практику обслуговування доріг – впровадження контрактів на основі кінцевих результатів. Згідно з цим пілотним проєктом OPRS, вперше в українській історії уклали контракт на утримання дороги іноземним підрядником. Тепер Onur Group Ukraine впродовж семи років відповідає за утримання ділянки, інспекцію та ремонт 187-ми кілометрів траси "Київ-Чоп". Проєкт фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку.

Окрім дорожнього будівництва, міжнародна компанія також інвестує в аграрну сферу. Земельний банк "Онур Ґруп Україна" – п’ять тисяч гектарів, на яких вирощують сільськогосподарські культури.

Onur Group Ukraine активно долучається до благодійних ініціатив, підтримує українську молодь, допомагає школам. А у світлі останніх подій компанія надала благодійну допомогу понад 20 мільйонів гривень українським лікарням і медичним працівникам для боротьби з коронавірусом.

Головні принципи компанії – це прозорість у співпраці з владою та висока якість виконання своєї роботи. Onur Group Ukraine створює позитивний імідж країни на міжнародній арені, адже своїм прикладом стимулює іноземні компанії інвестувати в Україну.

Компанія вірить, що основна цінність, яку вона створює для мешканців України – це їхня безпека та збереження часу на дорогу чи подорожі. Компанія переконана, що дорогоцінний час, який ми звикли витрачати на дорогу, потрібно проводити зі своєю сім’єю, рідними та близькими.