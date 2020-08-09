У Львові готують прем’єру сучасної етно-опери "Україна – Terra Incognita". Постановку присвятили пам’яті українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув на фронті у 2016 році. Головна особливість цієї опери в тому, що солісти співатимуть свої партії не в класичному, а в народному стилі.

Оперу-міф вигадала львівська співачка Уляна Горбачевська, вона ж написала лібрето такої вистави "Ukraine – Terra Incognita". Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

Цікаво З будівлі Національного художнього музею обвалився портик, заклад закрили: фото

Поєднають давні українські пісні із сучасним мистецтвом – відеоартом, фрі-джазом та вокальною імпровізацією. Лібрето нестандартне – про захисника рідної землі.

В основі лібрето є народні архаїчні різні пісні: від ритуальних, соло, колискових до козацьких поліфоній. Відповідно, наші пісні є і сенсами, і сюжетною лінією,

– розповіла режисерка, солістка, авторка ідеї та лібрето Уляна Горбачевська.

Виставу поділили на кілька частин, які назвали: міф Роду, міф Любові, міф Степу. Задум втілили співаки і музиканти з різних міст України та композиторка – Марія Олійник. Українське багатоголосся зазвучить як мантра.

В багатьох з нас таке дуже вузьке бачення народної пісні, що це – вишиваночки, шаровари, віночки, дуже голосно, широко і відкрито. А насправді українська пісня різноманітна і має безліч різних проявів,

– пояснила співачка, музикантка Яся Саєнко.

Щоб налаштуватися на архаїчну пісню, творча команда влаштувала собі репетиційні тренінги в Карпатах. "Для того, щоб віддатися цьому проєкту повністю, треба було поїхати в гори, від міського шуму і поєднатися музично і природно. Відчути цю всю енергію на собі і творити", – додав співак Сергій Бадюк.

Оперу присвятять Василю Сліпаку – солісту Паризької опери, який пішов добровольцем на Донбас та загинув.



Василь Сліпак / Фото Духовна велич Львова

Через карантин оперу-міф "Ukraine – Terra Incognita" покажуть у відеоформаті. Також планують повезти виставу у Західну Європу.

Читайте також Весілля 100-річної давнини: у Кропивницькому показали унікальні весільні світлини

"Перша відеопрезентація буде 24 серпня. Ми оприлюднюємо відео у себе на каналі і розповсюджуємо по пресі. Далі ми цілий вересень працюємо з оркестром, відеоартом, дошиваємо костюми, допрацьовуємо сцену, додаємо сучасної музики, імпровізації, фрі-джазу. Велику постановку опери ми знімемо на відео і оприлюднимо 14 жовтня – на День захисника України", – повідомив координатор проєкту Юрко Вовкогон.