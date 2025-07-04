Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про жертв операції "Труба"

У мережі з'явилося фото могили Нікіфорова Андрія Петровича, який, імовірно, брав участь в операції "Труба" або "Потік" та помер через наслідки.

Андрій Нікіфоров. Служив в 30 мотострілецькому полку 72 мотострілецької дивізії. Пройшов через трубу, але помер у лікарні через наслідки. Ніяких нагород не отримав,

– йдеться в публікації.

Могила Нікіфорова / Фото росЗМІ

Нагадаємо, що окупанти, які вижили після так званої операції "Труба", зіткнулися з серйозними проблемами зі здоров'ям, зокрема з ураженням легенів. Попередньо, причиною могло стати отруєння метаном. Лікарі заявляли, що не знають, як лікувати бійців.

Військові Росії, які намагалися зайти в тил українських сил у Курській області, опинилися в газовій пастці, що й призвело до масового ураження організму.