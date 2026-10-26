Операція "Вівальді" не завершується, підсумки вибухового вікенду в Росії та аналіз лінії фронту: огляд подій війни 26 жовтня

Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 26 жовтня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Основні теми випуску:

ракетні удари по Росії в асортименті;

велике інтерв'ю Зеленського, в якому зафіксована позиція України;

нові сезони операції "Вівальді";

відновлення роботи Starlink;

детальний розбір ситуації на основних напрямках.

Текстова версія огляду подій війни станом на 26.10.2026 від Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Потужні ракетні та дронові удари по Росії

Воронеж, Омськ, Орел, Єлець та інші міста Росії опинилися під дуже потужними ударами Сил оборони минулих вихідних.

Якщо про дрони говорити, то ще й Бєлгород. Усі ці міста за останні дні горіли через далекобійні удари українських військових. У багатьох випадках були застосовані ракети різного типу. Пишуть також про "Нептуни" по Омську. Росіяни ж кричать про "Фламінго".

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Оглядачі пишуть, що щонайменше три успішні атаки було з 23 по 25 жовтня. Йдеться про застосування в кількох випадках ракетного комплексу "Нептун" українського виробництва.

Російський оборонний завод "Протон" в Орлі відвідали наші ракети. Там щонайменше чотири ракети влучили у цех виробництва компонентів, зокрема мікроелектроніки для російських ракет. Зруйновано російське виробництво, щонайменше два цехи суттєво постраждали.

Завод "Протон" в Орлі провів редизайн / фото – Соцмережі

Завод "Протон" дуже важливий для російського ракетного виробництва. Якщо він дійсно виведений з ладу, росіянам буде складніше виготовляти ракети, зокрема не лише для ППО "Панцир", а й крилаті ракети, якими вони б'ють по Україні. Росіяни стверджують, що саме Storm Shadow були зафіксовані у випадку атаки по заводу "Протон". Не знаю, що ворог хоче цим довести. Україна має на озброєнні Storm Shadow і Scalp, ми застосовуємо їх і по території Росії вже давно. Тому тут нічого нового.

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Кремль постійно напирає на те, що нібито натівські види озброєння використовуються Україною, а отже, НАТО воює проти Росії. Для нас це не відіграє жодної ролі. Важливо, що ракети Storm Shadow в України є, і ми можемо їх використовувати й надалі для таких операцій, бо це влучні, якісні, хороші ракети. За це дякуємо партнерам.

Ще є кадри з Липецької області. Там по заводу "Енергія" в місті Єлець прилетіло, кажуть, вісім ракет. Це теж крута операція. Росіяни з-за гаражів знімали цю атаку.

Завод "Енергія" виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації й іншої російської техніки, тобто це теж об'єкт ВПК.

Атака була комплексна, але основний удар взяло на себе ракетне озброєння. Сьогодні на світанку також була атака в місті Воронеж. Там, крім нафтохімічного заводу, дрони уразили авіазавод, міст та інші об’єкти. Це була переважно дронова атака, бо Воронеж близько до України.

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Серед ракетних ударів маємо Орел, Єлець, Омськ. Ще кажуть, що в Омську згорів логістичний центр «Озону». Коротше кажучи, українські військові не сплять і продовжують завдавати далекобійних ударів по території Росії.

Цим Україна демонструє, що ми не йдемо на жоден шантаж і тиск — ні зі Сходу, ні із Заходу. Ми вирішуємо свої питання у цій визвольній, оборонній війні проти російських загарбників.

Заяви Зеленського про перемовини, армію і гарантії безпеки

Президент Зеленський учора дав інтерв'ю Аллі Мазур.

Про що говорив президент:

Україна готова підтримати енергетичне перемир’я за умови постачання ракет до систем Patriot і врегулювання питань навколо Starlink. Patriot нам дають по чайній ложці, маю на увазі ракети-перехоплювачі. Україна постійно їх випрошує, тоді як американці витратили колосальну кількість таких ракет у війні проти Ірану в районі Перської затоки.

Зеленський підкреслив, що Україна має зберегти армію чисельністю щонайменше вісімсот тисяч військових. І не будемо говорити про жодний нейтралітет, закріплений у наших основних документах, у Конституції.

Україна зберігає свій суверенітет у виборі зовнішньополітичних орієнтирів і альянсів. Питання території можна обговорювати лише на рівні лідерів. А гарантії безпеки і вступ до НАТО не можуть бути диктовані Росією.

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Зрозуміло, що за збереження таких українських твердих позицій Росія в жодному разі не піде на підписання будь-яких угод, де було б закріплено український суверенітет, самостійність і право далі обирати наш зовнішньополітичний шлях.

Ілон Маск хвилюється за російських окупантів

Після розголосу, після того як Україна неодноразово порушувала питання обмеження технології Starlink і передачі розвідданих нашому війську, Starlink таки запрацював, а розвіддані нам відновили і надають уже в повному обсязі, зокрема попередження щодо балістичних атак.

Зрештою, ми бачимо, що ці розвіддані є і по кількості ракетних ударів по Росії. Усі ці удари були успішними й влучними, тож можна припустити, що партнери надають Україні розвіддані в достатній кількості.

Водночас Ілону Маску, схоже, і далі дуже шкода росіян, російських мобілізованих на фронті. Він написав у соцмережах, що безкінечна різанина між Україною і Росією має зупинитися, а ще закликав проявити симпатію до бідних росіян, російських контрактників, які не мають вибору, але мусять битися і помирати під дроновими ударами.

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Ось такий дивовижний за своєю абсурдністю допис з'явився від Ілона Маска в соцмережі X. Бідні російські діти йдуть на фронт і гинуть під дронами, які, зокрема, направляються через технологію Starlink. Водночас Путіна Маск у цьому не звинувачує.

Треба сказати, що переважно то не дітки воюють з російського боку, а росіян різного віку женуть у штурми. Взагалі ситуація на фронті в росіян не покращилася. Не знаю, може, скоро справді дітей будуть гнати вперед, бо Маск уже прямо про це пише у своїх соцмережах.

Операція "Вівальді" не закінчилася

Після того як бригадний генерал Андрій Білецький, командувач донедавна третього армійського корпусу, а зараз ще й угруповання військ «Центр», оголосив про завершення четвертої фази операції "Вівальді", новини з цього напрямку ніби перестали надходити. Але очевидно, що все, що відбувається далі, — це вже новий етап, який не варто розголошувати заздалегідь.

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Українські війська продовжують бої в районі русла річки Жеребець для того, щоб відтіснити росіян, самим закріпитися по руслу цієї річки і покращити ситуацію в районі Лимана, а також південніше, в районі Слов'янська, для нашої оборони.

Лиман з висоти пташиного польоту:

Маємо кадри, фото міста Лиман від фотографів Ліберових. Це дуже показові кадри, які показують, як виглядає це місто, за яке точаться дуже активні бої впродовж цього року. Росіяни ще від початку року намагалися заходити в Лиман піхотними невеликими групами, згодом перетворили частину міста на сіру зону.

Українські військові намагаються їх звідти викурити і повністю контролювати Лиман. Останнім часом мають успіхи в цьому напрямку. Але росіяни дронами і КАБами продовжують знищувати місто на Донеччині.

У місті досі залишаються цивільні, більшість із яких живе в підвалах. Їжі та води давно немає. Невеликими запасами з людьми діляться українські військові, які самі отримують постачання безпілотниками, оскільки заїхати в Лиман технікою давно вже неможливо.

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Так виглядають знищені квартали Лимана, спустілого міста, навколо якого тягнуться ліси аж до Ямполя, до річки Жеребець і далі до Кремінної. Саме там відбувається основна частина знищення російських піхотних груп, які намагаються дійти до Лимана цими лісами.

У районі Ямполя теж відбуваються зачистки, контрудари українських військових. Конфігурація лінії бойового зіткнення вже давно не відповідає тому, що нам показує DeepState. Не все публічно зараз українські військові готові показувати і коментувати.

Скріншот карти DeepState

Західні OSINT-ери активно пишуть про цей напрямок після операції "Вівальді". Зокрема, Amcan Mapping стверджує, що контрнаступ України в напрямку Лимана не припинився попри протилежні твердження. Українські сили за останні два тижні досягли нових успіхів у кількох районах, перетнувши річку Жеребець на її східний берег у кількох місцях.

Водночас, імовірно, зростає кількість втрат, оскільки багато штурмів за останній місяць були відбиті російськими силами. Наявність річки Жеребець уповільнила темп просування, але Україна змогла зберегти загальну ініціативу на всьому секторі.

Це ще й тому, що російське командування, схоже, досі не відправило жодних підкріплень для стабілізації своїх ліній. Нових успіхів також досягають на сусідніх напрямках біля Слов’янська і Краматорська, де ситуація для російських сил продовжує погіршуватися.

Слов'янськ, Краматорськ і роль угруповання "Центр"

Ми говорили про те, що Білецький спробує масштабувати практики та успіхи підрозділів, які вже задіяні в обороні Слов’янська і Краматорська. Угруповання військ "Центр" має завдання вберегти Слов'янськ і Краматорськ від російського наступу.

Тому зараз по всій цій смузі в районі Миколаївки, Оріховатки, Рай-Олександрівки і далі на південь від траси Слов'янськ-Бахмут, уже безпосередньо на Краматорському напрямку, відбуваються контрудари українських сил. Є спроби відбити район Рай-Олександрівки, зачистити російське проникнення між Миколаївкою і Кривою Лукою. Далі – Васютинське, Тихонівка, Малинівка.

Цей район важливий для того, аби відтіснити росіян подалі від східних околиць Краматорська, від Краматорського аеродрому тощо.

Костянтинівський і добропільський напрямки

Біля Костянтинівки росіяни продовжують флангами напирати в районі міста. Біля села Іллінівка дещо змінилася карта DeepState. Взагалі звідси, від клину між селами Степанівка, Бересток, Іллінівка, Довга Балка, росіяни постійно відправляють піхоту на північ штурмувати Осикове і Олексієво-Дружківку.

Скріншот карти DeepState

За ці населені пункти давно йдуть активні бойові дії. Складно уявити, як українське військо досі зберігає позиції на півночі Костянтинівки, оскільки забезпечувати їх логістично стало надзвичайно складно вже доволі давно.

Але останнім часом були нові відео від росіян, де вони активно утюжать цей район артилерією, бомбами, КАБами та іншими засобами. Ворог продовжує вогневий вплив на цей район, і це означає, що тут ще зберігаються українські позиції. Тож мапа DeepState загалом у цьому випадку близька до істини.

Добропілля – "сіра зона"

Що стосується району Добропілля, то сірі коридори навколо нього окреслюють шляхи проникнення російської піхоти в район міста. Ми вже давно знаємо, що приблизно місяць, а то й довше, росіяни заходять у Добропілля в тій чи іншій кількості. Їх там виявляють і знищують.

По суті, частина Добропілля, зокрема південна частина міста, теж є сірою зоною. Тому за Добропілля зараз точаться дуже активні бої.

Українські військові, які тут задіяні, подекуди застосовують бронетехніку для того, аби знищувати росіян. Очевидно, це не про саме Добропілля, а про фланги навколо цього напрямку.

Бригада "Рубіж" звітує:

Зокрема, бригада "Рубіж", бригада Національної гвардії показала кадри, як їхній танк із додатковим захистом під’їжджає до місця, де сховалися росіяни під землею, і впритул розстрілює ці позиції. Таку практику ми бачили раніше на Харківщині в районі Великого Бурлука, де українські військові теж застосовували бронетехніку для зачистки будівель і підвалів, де засіли росіяни.

Новопавлівський напрямок і південь фронту

Можемо також заглянути на південніші відрізки фронту, зокрема район Новопавлівки, Філії, Комара. Тут починається дуга Олександрівського напрямку, де раніше впродовж літа активно наступали наші десантно-штурмові та штурмові підрозділи й змогли звільнити зелену смугу, відтиснути ворога до межі Дніпропетровської області.

По суті, ця дуга тягнеться аж до північного краю Гуляйпільського напрямку. Тут уже Тернувате і починається Запорізька область. Українські військові далі ведуть бої на південь від Новопавлівки з росіянами і мають на меті витіснення ворога далі південніше та зовсім із Дніпропетровської області, з району Дачного і Філії.

Скріншот карти DeepState

Аналітик Костянтин Машовець дає масштабнішу картину і пише, що темпи просування передових українських підрозділів у смузі 29-ї російської загальновійськової армії загалом знизилися до мінімальних за жовтень, особливо на північ від дороги "Запоріжжя – Донецьк".

По обидва боки дороги, на північ і південь від неї, відбуваються активні бойові зіткнення. Наступ українських військ наразі обмежився двома ділянками на південь від цієї траси: в районі Комара, включно з Перебудовою і Федорівкою, а також районом Шевченко в напрямку Маліївка, Маріївка-Скудне.

Тобто основні зусилля українські війська перенесли на південь від цієї дороги. Зараз Збройним силам України доведеться або зробити паузу в активних діях на цьому напрямку, або перегрупувати сили і засоби. Через обмежений обсяг сил і засобів це має відбутися.

Дві бригади звідси були перекинуті на Донеччину, в район Слов'янська і Краматорська, аби посилити оборону. Тому відбувся певний зсув можливостей резервів на цьому напрямку.

Де залишається перспектива просування

Українські війська вже відчувають труднощі з продовженням наступу на такій значній по фронту ділянці, особливо в напрямках, які розходяться одночасно в бік Одрадного, Богатиря та Великої Новосілки. Тому доведеться обрати щось одне, один ключовий напрямок, бо на кількох немає резервів вести активні наступальні дії.

Водночас положення передових частин і підрозділів російських військ у смузі 29-ї армії в тактичному сенсі виглядає вразливим для подальших наступальних дій ЗСУ. Принаймні на двох ділянках: біля Дачного, з урахуванням того, що українські підрозділи вже знаходяться біля Горіхового, тобто досить глибоко за їхнім правим флангом, а також по напрямку Шевченко-Бурлацьке з урахуванням активних дій українських військ у бік Скудного і Дніпроенергії.

Тобто перспектива розвитку українських наступальних дій тут існує. Зокрема, в районі річки, як я розумію, Мокрі Яли, можна продовжувати активні рухи, просування в напрямку Дніпроенергії, Скудного і здійснювати тиск на росіян у цьому районі.

Огляд подій війни станом на 26 жовтня 2026 року від аналітика Андрія Дрозди – дивіться відео: