Операція "Перевізник" в дії: як водії сприймають перевірки маршруток

Після жахливих ДТП із маршрутками, які трапилися у п'ятницю – тоді в двох аваріях загинули 15 людей – поліція узялася за масштабні перевірки вітчизняних перевізників. Натепер кажуть, вже зафіксували щонайменше три сотні порушень, одне з найчастіших – це те, що людей возять фактично у вантажівках, переобладнаних під пасажирські автобуси.

Робиться це переобладнання зазвичай кустарними методами й про якісь розрахунки безпеки й правильність розташування сидінь мова тоді не йде, роблять так, щоби якнайбільше крісел втиснути в салон. Варто зазначити, що такі автобуси на українських дорогах з’явилися не сьогодні і навіть не учора, але знадобилися дві одночасні криваві ДТП, аби поліція помітила, що з тими автобусами щось не так.

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян минулого тижня анонсував, що перероблені із вантажних пасажирські буси будуть конфісковувати, утім, про такі випадки поки не чутно – обмежуються копи попередженнями, приписами й штрафами.

Детальніше в ефірі 24 каналу розповів кореспондент. За його словами, полісмени зупиняють ледь не кожен маршрутний засіб. Вони до нього підходять, дивляться на колеса, перевіряють документи. Водії до такого ставляться по-різному, адже поспішають, і кажуть, що така зупинка на їхньому маршруті вже десята.

Поліцейські ж зазначають, що більшість водіїв ставляться до цього спокійно. Зокрема на Броварському шосе поменшало порушень, у маршрутках навіть немає стоячих місць, усі сидять, а це трапляється доволі рідко.