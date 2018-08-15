Операційна система Android Pie блокує популярні додатки: як з цим боротися

Найновіша версія популярної мобільної операційної системи Android Pie подарувала власникам смартфонів чимало нововведень: оновлений інтерфейс, управління жестами та захист "важких" додатків від вильотів. На жаль, не обійшлося і без негативних змін – після оновлення до Android 9.0 популярні додатки для запису дзвінків виявилися заблоковані.

Про це повідомляє XDA-developers.

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Google не вперше бореться з можливістю запису дзвінків Android-пристроями. Спочатку до додатків, які зберігають запис розмови, висунули вимогу щодо програвання звукового сигналу перед включенням запису. Пізніше відповідний API з операційної системи був видалений з релізом Marshmallow.

В результаті сторонні розробники змогли обійти це обмеження, випустивши додатки Call Recorder – ACR і BoldBeast Android Call Recorder. Однак з оновленням смартфонів до Android Pie програми перестали працювати на будь-яких пристроях без прав суперкористувача.

Огляд основних переваг Android 9.0 Pie – дивіться відео

Такі дії Google пов'язані з необхідністю дотримуватися законодавства в деяких державах щодо запису телефонних розмов. На сьогоднішній день, за інформацією XDA-developers, запис розмови на смартфонах під управлінням Android Pie можливий тільки після отримання root-доступу. Про реліз додатків, які дозволяють обійти це обмеження, інформації поки немає.

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