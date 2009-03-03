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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Оплата послуг ЖКГ

13:54, 3 березня 2009 209

За спожиті у січні житлово-комунальні послуги заплатили менше ніж 3/4 українців.

Про це свідчать дані, оприлюднені Державним комітетом статистики. Усього, за даними відомства, у січні підприємства ЖКГ нарахували населенню рекордну суму платежів - більше ніж 3,5 мільярди гривень, що майже на третину більше, ніж у грудні минулого року.Втім, споживачі спромоглися заплатити за спожиті послуги лише менше ніж 2 мільярди 663 мільйони, або - 74% нарахувань. Зауважимо, у січні поточного проти січня минулого року українці сплатили на чверть більше. Попри це, загальний рівень місячної заборгованості населення за послуги ЖКГ сягнув 930 мільйонів гривень. Сумарний борг виріс до більше ніж 9,5 мільярдів.Зауважимо, найвищий рівень оплати за компослуги у січні продемонстрували у Хмельницькій і Чернігівській областях, а також у містах Севастополі і Києві. Найгіршою була платіжна дисципліна на Дніпропетровщині та Херсонщині. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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