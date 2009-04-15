Оплати не буде?

"Укртелеком" відмовляється сплачувати рахунки "Київстару" за інтерконект.

Про те, що держмонополіст досі не поновив взаєморозрахунки з приватним провайдером, заявили у прес-службі "Київстару". Оплату інтерконекту "Укртелеком" припинив ще на початку лютого. І наразі не відновив її, попри те, що господарський суд Києва днями відмовився розглядати суперечку про взаємний доступ операторів до мереж. Отримати оперативний коментар від керівництва "Укртелекому" не вдалося. Нагадаємо, державна компанія через суд вимагала від низки мобільних операторів визнати легітимним підвищення ціни доступу до своїх мереж із 25 до 50 копійок за хвилину. Натомість, провайдери прагнули залишити чинними попередню ставку інтерконекту. Допомогти розставити крапки на "і" мав Антимонопольний комітет. На одному з останніх засідань АМКУ мав визнати усіх операторів монополістами, і тоді б ціну інтерконекту визначала профільна Нацкомісія. Однак, захід довелося перенести на невизначений термін через неявку саме представників НКРЗ.