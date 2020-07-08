Торгові мережі "ВЕЛМАРТ" та "Велика Кишеня" запустили технологію оплати обличчям FacePay24 та стали першими з ритейлерів, які запропонували своїм клієнтам новітню технологію біометричної оплати.

Мережа супермаркетів "ВЕЛМАРТ" разом Приватбанк за підтримки компанії Visa запустив в Україні технологію біометричної оплати FacePay24 для роздрібних торгових мереж.

На сьогоднішній день FacePay24 працює вже 24 торгових точках 4-ьох міст України – Києві, Дніпрі, Одесі та Миколаєві. Станом на сьогодні вже близько 70 тисяч клієнтів активували можливість оплати через технологію "майбутнього". Зараз сервіс доступний в мережі Велика Кишеня, Dinners, Білий Налив, а також ведуться активні переговори про запуск в інших мережах, проте більш детальна інформація про них з’явиться тоді, коли партнери будуть готові.

Ми живемо у нових реаліях діджиталізації та мінімізації часу на покупки. Запуск сервісу FacePay24 – це ще один прояв лояльності до покупців мережі "Велмарт" та "Велика Кишеня". Ми постійно стежимо за новими технологіями та "фішками", швидко інтегруючи їх по всій мережі. Послуга оплати обличчям від наших надійних партнерів ПриватБанк і Visa дозволяє нам запропонувати покупцям нові можливості та зробити процес покупок зручнішим,

– зазначила Олена Грабовська, директор з маркетингу Retail Group, до якої входять мережі "Велмарт" та "Велика Кишеня".

Інтеграція методів оплати Visa та технології Amazon Web Services з оновленою платформою мобільного банку "Приват24" дозволила запустити послугу нестандартної оплати. Тепер не страшно забути гаманець та навіть телефон вдома, адже все, що потрібно для того, щоб здійснити та оплатити покупку – ваше обличчя.

Спільний проєкт ПриватБанку і Visa став першим в Україні запуском біометричної оплати покупок в офлайн-ритейлі і одним з перших в Європі, кажуть представники Visa. А все – завдяки участі в проєктах найбільш інноваційних торговельних мереж.

Найбільшим провідником технології є глобальні тренди сучасних пристроїв, зокрема, Apple та Samsung були піонерами технології, які стали натхненниками для створення технології FacePay24,

– розповіла 24 каналу директор з корпоративних комунікацій Visa Олена Гавінська.

Що таке FacePay24

FacePay24 – технологія, яка дозволяє оплачувати покупки без готівки, карти і смартфона. Все відбувається за допомогою фото особи. На касі користувач повинен повідомити про бажання оплатити обличчям і подивитися в камеру планшета, який встановлений в магазині на касі. Система порівняє щойно зроблене фото з тими, які були збережені у профілі Privat24 при реєстрації. Якщо ж фото збігаються на понад 90% – транзакція буде успішно проведена.

Як підключити FacePay24

– Завантажте новий додаток Privat24;

– У налаштуваннях профілю включіть функцію FacePay24;

– Зробіть три селфі на фронтальну камеру;

– Виберіть карту Visa;

– Збережіть налаштування.

Як працює технологія

FacePay24 використовує одну з найбільш провідних у світі систем автоматичного розпізнавання обличчя Amazon Rekognition. Це означає, що ПриватБанк не зберігає фотографії користувачів, а відправляє на сервери Amazon. Вже звідти банк отримує векторні зображення, які не містять особистої інформації.

Технологія не тільки аналізує особу, а й інші параметри: геолокацію, факт установки функції, історію покупок користувача і так далі. Все це зроблено з метою запобігання шахрайству.

Щоб у клієнта була можливість оплатити покупку обличчям, торгова точка повинна встановити на касі спеціальний планшет, на якому також встановлена ​​програма Visa. Планшет зафіксований на кронштейні, а покупець, у свою чергу, сам може зробити фото, касир в цьому процесі участі не бере. При цьому, сама фотографія не зберігається ні в банку, ні в Visa, ні в Amazon і, відповідно, не використовується для орієнтування продуктів, послуг або маркетингу.

Якщо оплата обличчям проходить в рамках встановлених банківських лімітів, то клієнту навіть не потрібно вводити пін-код. Оплачувати покупки можна за допомогою карти будь-якої платіжної системи, яку підтримує банк, навіть якщо гаманця з карткою при собі немає. І, звісно, смартфон теж вже не так страшно забути вдома, для оплати він теж не потрібен.

До слова, розробники вже працюють над впровадженням оплати за обличчям не лише в торгових точках, а навіть в інтернеті.

А якщо зовнішність буде змінюватись

Клієнтам, які збираються використовувати систему біометричної оплати покупок FacePay24, не варто боятися змінювати зовнішність, зачіску тощо. Система розпізнає людину навіть в окулярах чи з бородою. А якщо людина змінює стрижку, колір волосся, чи лінзи з іншим кольором очей – технологія буде вас впізнавати навіть після таких змін. Головне – перед підключенням FacePay24 зробити три селфі з різних ракурсів та прив’язати зображення свого обличчя до банківської картки Visa. А надалі, навіть з новою зачіскою чи яскравим макіяжем, розраховуватись можна просто подивившись у спеціальну камеру планшета поруч із касою.

Така технологія оплати є новою в Україні, проте, як зазначила директор з корпоративних комунікацій Visa Олена Гавінська, технологія біометричної оплати зараз найбільш поширена у Китаї. Вони використовуються її у багатьох сферах, зокрема ритейлу і навіть освіти.

Оновлюйте ваш додаток Privat24 та оплачуйте покупки, використовуючи технології майбутнього, які доступні вже сьогодні.