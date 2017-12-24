ОПОРА зафіксувала перші порушення під час виборів до ОТГ
Агітація, сутички та несвоєчасне відкриття дільниць. Представники громадської організації ОПОРА вже зафіксували перші порушення на виборах до об'єднаних територіальних громад.
Відповідна інформацію оприлюднили на сайті ОПОРИ.
Так, з десяток виборчих дільниць розпочали свою роботу із запізненням. Найбільше таких випадків було у Запорізькій області, Дніпропетровщині та на Одещині. Серед основних причин – напередодні працівники територіальних виборчих дільниць не встигли перерахувати бюлетені.
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А на Одещині, окрім запізнення, з початком роботи дільниці спостерігач та виборець почубилися.
Відео сутички між спостерігачем та виборцем на дільниці в селі Таїрове
На Полтавщині зафіксували агітацію двох із кандидатів на посаду селищного голови.
На дільницях у Машівській ОТГ зафіксовані агітаційні матеріали
Про перебіг виборів до ОТГ на Львівщині дивіться у відео 24 Каналу.
У неділю, 24 грудня, в Україні відкрилися виборчі дільниці. 51 новоутворена об'єднана територіальна громада обирає собі перших голів і депутатів. Вибори відбуваються у 17 областях України. Загальна кількість жителів цих громад – близько 375 тисяч людей. До виборів вони були об'єднані у 256 місцевих рад.
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Нагадаємо, населені пункти в рамках реформи децентралізації почали об'єднувати у 2015 році. За два роки вибори вже відбулися у 616 громадах. Вибори, які відбуваються 24 грудня, – це ще не фінальна крапка в реформі місцевого самоврядування. Ще 31 об'єднана територіальна громада очікує рішення ЦВК про призначення таких виборів.
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