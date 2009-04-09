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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Опозиція мітингує

Фінансові ринки 22:04, 9 квітня 2009 201

Об'єднані опозиціонери вимагають відставки М. Саакашвілі.

Грузини мітингують. 14 опозиційних партій Грузії організували безстрокову акцію протесту у Тбілісі з вимогою відставки президента Міхаїла Саакашвілі. Його опозиціонери звинувачують у тому, що саме він своїм ворожим ставленням до Кремля спровокував воєнний конфлікт з Росією у серпні минулого року. На мітинги у Тбілісі прийшли десятки тисяч грузинів. Демонстрації також охопили Поті та Батумі. Політичні опоненти Саакашвілі дали йому 24 години, аби піти у відставку. Якщо їхній ультиматум виконано не буде, то тоді вони обіцяють вирішити, що робити далі. За словами опозиціонерів, активну фазу мітингу призупинено до середини п’ятниці. Серед тих, хто вимагає відставки Саакашвілі і його колишні соратники. Зокрема екс-спікер грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе та колишній посол Грузії в ООН Іраклій Аласанія.Ніно Бурджанадзе (лідер опозиції): “Це президент, який втратив 20 % грузинської території, повернув на нашу землю російські військові бази та поклав край прагненням Грузії приєднатися до НАТО”.Іраклій Аласанія (лідер опозиції): “Тут уся Грузія. Ми послали президенту звернення, аби він прислухався до волі народу і поводився адекватно в умовах політичної кризи”.Тим часом президент Грузії Міхаїл Саакашвілі не збирається іти у відставку. у четвер зранку він взяв участь у церемонії пам’яті жертв “ночі саперних лопаток”. так у Грузії називають події 20-річої давності, коли 9 квітня 1989 року радянські війська розігнали демонстрацію у Тбілісі. До цієї події свої нинішні акції приурочила і грузинська опозиція. Саакашвілі заявив, що Грузія демократична країна і кожний має право на свої погляди.Водночас президент зазначив, що в опозиції і влади одна батьківщина і закликав співгромадян працювати день і ніч, аби остаточно звільнити Грузію. У четвер акції грузинської опозиції відбулися мирно. Втім, міжнародні оглядачі побоюються, як би протести не переросли у заворушення. У листопаді 2007 року, нагадаємо, влада Грузії придушила антиурядові виступи у Тбілісі, застосувавши проти демонстрантів гумові кулі та сльозогінний газ.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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