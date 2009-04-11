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Опозиційні протести

Фінансові ринки 18:45, 11 квітня 2009 224

У суботу в Тбілісі грузинські опозиціонери знову вимагали відставки Міхаїла Саакашвілі.

Зокрема акція протесту відбулася біля парламенту країни. Це вже третій день поспіль опоненти грузинського лідера мітингами та демонстраціями намагаються змусити Саакашвілі піти у відставку. У неділю опозиціонери вирішили зробити перерву.Кажуть, що у вербну неділю людям краще піти до церкви та провести цей день з рідними. Водночас вже з понеділка грузинська опозиція обіцяє відновити масштабні акції протесту. Зокрема планують взяти в облогу телекомпанію “Руставі-2”. Напередодні опоненти Міхаїла Саакашвілі оголосили акцію громадянської непокори. Вони звинувачують президента у втягуванні Грузії в збройний конфлікт з Росією, а також у втраті Абхазії і Південної Осетії. Попри такі закиди Саакашвілі у відставку іти не збирається.Натомість пропонує опозиціонерам діалог. Ті, схоже, не знають, чи приймати їм таку пропозицію. Частина опозиції на чолі з Іраклієм Аласанією виступає за діалог з владою, інша частина, яку представляє Ніно Бурджанадзе проти цього. Таким чином у грузинській опозиції назріває розкол. Грузинські правоохоронці повідомляють, що наразі опозиційні протести відбуваються без ексцесів. Влада Грузії також обіцяє не застосовувати силу проти демонстрантів, якщо їхні протести будуть мирними. Втім, лідери опозиції заявили, що декількох їхніх прихильників було побито.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 квітня 2009
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