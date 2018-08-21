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Бюджетний селфі-смартфон Oppo F9 Pro офіційно презентували: огляд, характеристики, ціна

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Oppo F9 Pro: огляд, характеристики, ціна
Oppo F9 Pro: огляд, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Китайська компанія Oppo сьогодні, 21 серпня, представила смартфон F9 Pro, який позиціонують як ідеальний бюджетний пристрій для селфі. Окрім того, пристрій вирізняється елегантною виїмкою вгорі дисплею спеціально для фронтальної камери.

Основні характеристики Oppo F9 Pro

Oppo F9 Pro отримав 6,3-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2280 х 1080 пікселів і співвідношенням сторін 19,5:9. В основу смартфона ліг процесор MediaTek Helio P60 з 8 обчислювальними ядрами та тактовою частотою 2 ГГц, який відразу ж після його виходу облюбувала компанія. Цим чіпом оснащені Oppo F7, Oppo R15 і Oppo A3. Працюватиме чіп у парі з графічним прискорювачем Mali-G72 MP3.

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Майбутня новинка матиме "на борту" 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої з можливістю розширення за допомогою microSD-карти до 256 ГБ, а ємність акумулятора складе 3400 міліампер годин. Окрім того, акумулятор має підтримку технології зарядки VOOC Flash. П'яти хвилин зарядки буде досить для двогодинної розмови.

Oppo F9 Pro
Oppo F9 Pro отримав цікавий дизайн

Головною особливістю Oppo F9 Pro стала 25-мегапіксельна фронтальна камера, яка підтримує режим High Dynamic Range (HDR), який дозволяє зберегти деталізацію зображення на оптимальному рівні в засвічених або надмірно затемнених сценах. Також у новинці реалізована технологія AI Beauty 2.0, яка коригує особи на фотографіях за допомогою сканування по 296 точках. Ефективність розробки на 20% вище в порівнянні з першим поколінням AI Beauty.

Oppo F9 Pro
Oppo F9 Pro отримав фронтальну камеру на 25 мегапікселів

Трендова подвійна основна камера із роздільною здатністю 16 Мп + 16 Мп розмістилася в лівому верхньому куті пристрою, а трохи нижче і ближче до центру корпусу розробники розмістили сканер відбитків пальців.

Oppo F9 Pro
Oppo F9 Pro матиме градієнтне забарвлення задньої панелі

Oppo F9 Pro
Oppo F9 Pro буде доступний в 3 неймовірних кольорових рішеннях

Ціна Oppo F9 Pro

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Відзначимо, що спочатку новинку планували представити 15 серпня разом із смартфоном Oppo F9, проте реліз новинки відклали до 21 серпня. Oppo F9 Pro надійде у продаж в кінці серпня 2018 року і зявиться на полицях магазинів з цінником 345 доларів (близько 9 130 гривень). Смартфони будуть доступні в трьох колірних рішеннях: Sunrise Red, Starry Purple і Twilight Blue, а задня панель матиме градієнтне забарвлення.

Огляд Oppo F9 Pro – дивіться відео

 

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Теги: Техно Ціни Китай Смартфони Огляди
Джерело: 24 Канал
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