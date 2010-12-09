Опра зізналась, що не є лесбійкою

Популярна американська телеведуча Опра Вінфрі заявила, що не є лесбійкою, повідомляє "People".

Під час інтерв'ю телеканалу "АВС" Опра вирішила розставити усі крапки над "і" щодо чуток, які її останнім часом оточують. Деякі ЗМІ повідомляють, що Вінфрі кохається зі своєю діловою партнеркою Гейл Кінг.

"Я не лесбійка. Я навіть близько не лесбійка. І з цієї причини мене дратують чутки, тому що це означає, що хтось думає, що я брешу. Це по-перше. По-друге: чому б я стала приховувати це? Це не так, я не звикла так жити", - запевнила Вінфрі.

Що ж до Гейл Кінг, то телеведуча каже, що вони з нею дуже близькі.

"Вона... - мати якої в мене ніколи не було ... Вона сестра, яку б хотілося мати всім. Вона друг, на якого заслуговує кожен. Я не знаю кращої за неї людини", - зізналася Опра зі сльозами на очах.