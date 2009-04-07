Оприлюднена дата

Набула чинності постанова про вибори Президента 25 жовтня.

Постанова Верховної Ради про призначення чергових виборів Президента на неділю, 25 жовтня, набула чинності. Документ сьогодні опублікували в офіційній газеті кабінету міністрів "Урядовий кур'єр". При цьому цю постанову чомусь не опублікували в парламентській газеті "Голос України". Нагадаємо, рішення про проведення виборів президента 25 жовтня депутати прийняли тиждень тому.Наступного ж дня представниця Президента у Конституційному суді Марина Ставнійчук спрогнозувала, що Ющенко оскаржить це рішення у Конституційному суді, після того, як постанова набере чинності. Чинний глава держави, нагадаємо, вважає датою проведення виборів президента 17 січня 2010 року.