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Оприлюднили ціну на 32-ядерний процесор AMD Ryzen Threadripper 2990X

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AMD Ryzen Threadripper 2990X: ціна
AMD Ryzen Threadripper 2990X: ціна / Digital Trends

Наступного місяця, а саме 13 серпня, в продаж повинні надійти процесори AMD Ryzen Threadripper другого покоління, які ознаменують старт чергового етапу "гонки ядер" в HEDT-сегменті. Флагманом нового сімейства чіпів стане Ryzen Threadripper 2990X, який нещодавно помітили в одному із канадських інтернет-магазинів.

Про це повідомляє WCCFTech.

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Нагадаємо, в розпорядженні AMD Ryzen Threadripper 2990X є 32 ядра з підтримкою багатопоточності, 80 МБ кеш-пам'яті (16 МБ кешу L2 і 64 МБ кешу L3), а його номінальний теплопакет заявлений на рівні 250 Вт. Робоча частота новинки складає від 3,4 до 4 ГГц в динамічному розгоні.

Вартість вищезгаданого флагмана в магазині CanadaComputes (до теперішнього часу сторінка продукту була видалена) становить 2 400 канадських доларів, що дорівнює приблизно 1 850 доларам США (близько 49 300 гривень). Як припускають закордонні журналісти, рекомендована вартість Ryzen Threadripper 2990X для американської роздрібу повинна скласти 1 500 доларів (близько 39 980 гривень). Як очікується, саме за такою ціною його можна буде придбати незабаром після релізу.

AMD Ryzen Threadripper 2990X
Сторінка процесора AMD Ryzen Threadripper 2990X в канадському інтернет-магазині

Варто зазначити, що нинішній флагман для HEDT-платформи Intel LGA2066 в особі Core i9-7980XE (18 ядер / 36 потоків, 2,6 / 4,4 ГГц) доступний в заокеанських магазинах за ціною близько 1 880 доларів (близько 50 100 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ціни Ґаджети AMD
Джерело: 24 Канал
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