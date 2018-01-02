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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Опубліковано імена українців, яких бойовики тримають у Макіївській колонії

18:46, сьогодні 946 Читать новость на русском
Опубліковано імена українців, яких бойовики тримають у Макіївській колонії
Опубліковано імена українців, яких бойовики тримають у Макіївській колонії / Фото з вільних джерел

Після обміну полоненими та затриманими, який відбувся на Донбасі 27 грудня, у Макіївській колонії досі перебувають 8 українських полонених.

Таку інформацію озвучив звільнений після обміну військовослужбовець Микола Герасименко, передає "Главред".

Четверо військових — Глондар, Коріньков, Пантюшенко і Совков, і двоє, як вони себе називають, волонтерів — Поляков з Дніпропетровська і Твердой із Запорізької області,
– сказав він.

Герасименко зазначив, що Совков почав різко худнути через високий рівень цукру.

Читайте також: Великий обмін полоненими: опубліковано імена усіх звільнених українців

"Роман Совков на нервовому ґрунті дуже важкий. У нього підвищений цукор знайшли. Він різко худнути став. У санчастину не звертався. Потім практично перестав вставати, хлопці почали бити на сполох, прийшли медики, на носилках вивезли його в санчастину", – прокоментував військовослужбовець.

Він також зазначив, що його не обміняють доти, доки не вилікують. Проте його вилікувати не можуть.

Герасименко заявив, що про ситуацію з Совковим розповів Петру Порошенку.

Нагадаємо, 27 грудня на Донбасі відбувся великий обмін полоненими – з тюрем бойовиків вдалось повернути 73 українських громадян. При цьому, за даними СБУ, у полоні бойовиків залишаються 103 українців.

Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Українці в полоні РФ Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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