Опубліковано імена українців, яких бойовики тримають у Макіївській колонії

Після обміну полоненими та затриманими, який відбувся на Донбасі 27 грудня, у Макіївській колонії досі перебувають 8 українських полонених.

Таку інформацію озвучив звільнений після обміну військовослужбовець Микола Герасименко, передає "Главред".

Четверо військових — Глондар, Коріньков, Пантюшенко і Совков, і двоє, як вони себе називають, волонтерів — Поляков з Дніпропетровська і Твердой із Запорізької області,

– сказав він.

Герасименко зазначив, що Совков почав різко худнути через високий рівень цукру.

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"Роман Совков на нервовому ґрунті дуже важкий. У нього підвищений цукор знайшли. Він різко худнути став. У санчастину не звертався. Потім практично перестав вставати, хлопці почали бити на сполох, прийшли медики, на носилках вивезли його в санчастину", – прокоментував військовослужбовець.



Він також зазначив, що його не обміняють доти, доки не вилікують. Проте його вилікувати не можуть.



Герасименко заявив, що про ситуацію з Совковим розповів Петру Порошенку.

Нагадаємо, 27 грудня на Донбасі відбувся великий обмін полоненими – з тюрем бойовиків вдалось повернути 73 українських громадян. При цьому, за даними СБУ, у полоні бойовиків залишаються 103 українців.