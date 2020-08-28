Правління і наглядова рада АТ "Одеський припортовий завод" продовжили поточний контракт на переробку природного газу на 4 місяці.

У пресслужбі підприємства повідомляють, що дане рішення не має альтернативи через зрив конкурсу на нового постачальника сировини і загрози зупинки виробництва.

За рішенням керівництва ОПЗ з 1 вересня 2020 роки контракт на переробку природного газу до чинного постачальником давальницької сировини продовжений терміном на чотири календарних місяці. Визначення нового постачальника давальницької сировини виявилося неможливим у зв'язку з блокуванням відповідного конкурсу, проведеного АТ "ОПЗ".

Затверджений Наглядовою радою порядок відбору компанії-давальця передбачає, що завод не має права проводити відбір нового давальця поза процедурою конкурсу.

"Одеський припортовий завод, згадуючи той вкрай трудомісткий і дорогий процес відновлення виробничого процесу влітку 2019, просто не має права бути зупиненим. У нинішній ситуації ми прийняли єдино допустиме для забезпечення продовження роботи заводу рішення про пролонгацію контракту з діючим давальцем", – заявив в.о. Голови правління директора ОПЗ Микола Синиця.

В ОПЗ відзначили, що забезпечення безперебійного виробничого процесу – ключовий фактор підготовки заводу до прозорої приватизації, поліпшення фінансових, соціальних показників і модернізації підприємства.