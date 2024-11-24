Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

До теми МКС видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю: які країни обіцяють виконати його, а які ні

Сенатор США погрожує санкціями за арешт Нетаньягу

Американський сенатор зазначив, виконати ордер на арешт Нетаньягу можуть 124 країни, які є підписантами Римського статуту. Водночас пригрозив за це санкціями.

Будь-який союзник, – Канада, Британія, Німеччина, Франція, якщо ви спробуєте допомогти МКС, ми введемо проти вас санкції,

– заявив Грем.

Також додав, працює з іншим сенатором-республіканцем Томом Коттоном над законом, що передбачає санкції проти будь-якої країни, яка допомагає в арешті "будь-якого політика в Ізраїлі".

Ми повинні розтрощити вашу економіку, тому що ми наступні. Чому вони не можуть переслідувати Трампа або будь-якого іншого американського президента за цією теорією? Багато хто з найближчих торгівельних партнерів США зобов'язується дотримуватися цього рішення,

– наголосив сенатор.

Зауважимо, МКС видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за підозрою у скоєнні злочину проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024, – дня, коли було подано клопотання про видачу ордерів на арешт.

Згідно з повідомленням МКС, є вагомі підстави вважати, що Нетаньягу та Галлант скоїли воєнний злочин у вигляді голодування як методу ведення війни, а також злочини проти людяності, зокрема, вбивства та переслідування.