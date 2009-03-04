Видано ордер на арешт президента Судану.

Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення висунути звинувачення президенту Судану Омару аль-Баширу у причетності до здійснення військових злочинів в провінції Дарфур, а також злочинів проти людства. На думку європейських правозахисників, придушення повстання в Дарфурі у 2003 році і громадянська війна призвели до загибелі 200 тисяч осіб. Це вперше в історії видано ордер на арешт чинного глави держави Міжнародним кримінальним судом. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду вимагав видачі ордеру на арешт Башира з літа 2008 року. Сам президент Судану, виступаючи перед своїми прихильниками, заявив, що має намір проігнорувати рішення Міжнародного Кримінального Суду.