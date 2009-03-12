Імовірний нацистський злочинець Іван Дем’янюк має постати перед німецьким судом.

Мюнхенська прокуратура видала ордер на арешт колишнього наглядача нацистського концтабору Івана Дем’янюка, інформує "Дойче велє".Тепер відповідні установи ведуть переговори про екстрадицію 88-річного українця із США до Німеччини. Дем’янюка звинувачують у тому, що у березні-вересні 1943 року, працюючи охоронцем у таборі смерті "Собібур" на території Польщі, він був причетним до вбивства 29 тисяч євреїв.Як повідомили у прокуратурі Мюнхена, видача ордеру на арешт стала можливою після того, як було перевірено справжність робочого посвідчення Дем’янюка. Зазначимо, в Ізраїлі Івана Дем’янюка засудили до смертної кари.