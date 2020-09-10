При оренді житла можуть постраждати як власники, так і орендарі. Адже неправильно укладений договір або нечесність людей можуть призвести до фінансових втрат.

Як уберегтись від недобросовісних власників і як діяти в неприємних ситуаціях, розповів рієлтор з 10-річним стажем Богданом Маковецьким.

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Головні питання до власника квартири перед орендою

Вартість оренди

Щоб оголошення виглядало привабливішим, власник або рієлтор зменшують його ціну. Тому, щоб не витрачати марно час, варто одразу дізнатись ціну оренди та комунальних платежів.

Фотографії в оголошенні

Власники або рієлтори можуть викладати одні й ті самі фотографії для різних об'єктів. Або викладати старі фотографії житла, де нові меблі та свіжий ремонт. Тому варто перепитати чи відповідають дійсності фото в оголошенні.

Ставлення власників до дітей і/або тварин

Якщо ви маєте дітей і/або тварин – варто одразу про це повідомити власникам. Не варто сподіватись, що вам вдасться вмовити господаря квартири на тварину.



Попереджайте одразу власників, якщо ви маєте дітей або тварин / Фото pexels.com

На скільки часу здається квартира

Власники почали укладати договір на оренду на пів року (раніше мінімум на рік). Адже таким чином вони перестраховуються, бо зможуть у разі чого підвищити орендну плату.

Тому актуальне питання завжди буде: на який період здається квартира?

Сусіди

Від того, хто мешкає поруч, залежить якість проживання. Бувають випадки, коли орендарні з'їжджають завчасно саме через сусідів, які заважали.

Чому з’їхали попередні орендарі

Краще зрозуміти власників допоможе питання про попередніх мешканців, а точніше: чому попередні орендарі з'їхали?

Документи на квартиру

Господар житла має показати орендарю такі оригінали документів:

договір купівлі-продажу квартири; паспорт; ідентифікаційний код.

Укладання угоди про оренду

Орендар має знати, хто володіє житлом і має право укладати угоду про оренду.

Важливо перевіряти всі документи та враховувати, що у договорі мають бути підписи всіх власників.

Стан меблів, техніки та комунікації

Обов'язково потрібно перевірити роботу ламп, вікон, дверей, змішувачів, пральної машини, чайника, холодильника, газової або електричної плити. Також перевірте та покажіть власнику пошкодження – це допоможе у разі чого уникнути відповідальності за псування майна.



Перед тим, як пакувати речі огляньте стан меблів і техніки / Фото pexels.com

Останні показання лічильників

Перед заселенням важливо зафіксувати актуальні показання лічильників. Внести ці дані в договір і зробити фото на телефон. Інакше є ризик заплатити за використані попередніми орендарями комунальних послуг.

Оплата комунальних послуг

Експерт радить орендарям самостійно оплачувати комунальні послуги. Адже бувають такі випадки, що господарі наживаються, повідомляючи загальну суму без урахувань субсидій чи ще якихось пільг.

Коли я зможу отримати страхову суму

Не всі власники готові повернути всю страхову суму одразу. Тому таке питання потрібно обговорити завчасно та зафіксувати в договорі.