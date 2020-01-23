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      Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні: інфографіка

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      Вартість оренди житла по регіонах України / zpnews.zp.ua

      Оренда житла в Києві в два рази вища, ніж в середньому по Україні. За однокімнатну квартиру кияни платять близько 7500 гривень на місяць.

      Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в 2019 році.

      До теми: Орендувати чи купити: які проблеми на ринку житла України та ЄС. Інфографіка

      За даними Держстату, середня плата за оренду однокімнатної квартири по Україні зросла на 10,4% (з 3352 до 3701 гривень).

      Найдорожчим містом для орендування житла – Київ. Вартість місячної оренди там становить 7538 гривень. На другому місці Одеська область – 5 429 гривень, далі – Львівська область, де середня плата за місяць сягає 4706 гривень.

      Найдешевша оренда:

      • Луганська область – 2056 гривень за місяць;
      • Сумська область – 2118 гривень за місяць;
      • Івано-Франківська область – 2231 гривня за місяць.

      Скільки коштує оренда однокімнатної квартири інфографіка 24 канал
      Скільки коштує оренда однокімнатної квартири / Інфографіка 24 каналу

      Для порівняння: середня місячна плата у 2018 році зросла з 2940 до 3352 гривень.

       
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Публікації Ціни Інфографіка Новини нерухомості Ціни на нерухомість
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