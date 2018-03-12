Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни

Вартість місячної оренди однокімнатної квартири в Україні коштує в середньому 3 тисячі гривень. Та є області, які далеко втекли від цієї цифри.

Так, ціна на однокімнатну квартиру близько трьох тисяч є у Харківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях. Такі дані за січень 2018 року наводить Державна служба статистики.



Оренда квартир в Україні: скільки доведеться викласти за однокімнатне житло

Найдешевша оренда житла – в Луганській, Донецькій та Івано-Франківській областях. Менше двох тисяч коштує винайняти квартиру в Сумській та Херсонській областях.

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А от найдорожче обходяться квартири в Києві, Одеській та Львівській областях. У столиці за місяць оренди однокімнатної квартири доведеться викласти в середньому 5,5 тисяч гривень, в Одеській області – майже 5 тисяч, а у Львівській – 4,3 тисячі.



Найнижчі та найвищі ціни на оренду квартир в Україні

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