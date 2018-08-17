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Оригінальний смартфон-позашляховик від Leagoo надійшов у продаж: ціна доволі доступна

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Смартфон-позашляховик від Leagoo надійшов у продаж
Смартфон-позашляховик від Leagoo надійшов у продаж / china-review.com.ua

Китайська компанія Leagoo представила свій новий смартфон-позашляховик XRover ще у вересні, однак тільки зараз пристрій надійшов у продаж.

Про це пише china-review.

Вартість цього нового захищеного смартфона становить в 269.99 доларів (7200).

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Leagoo XRover отримав міцний корпус з металу, гуми і полікарбонату. Він також захищений від проникнення вологи та пороху за стандартом IP68.

Смартфон коштує 270 доларів

Смартфон коштує 270 доларів

Також пристрій оснащений 5,72-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1440х720 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9. Працює смартфон на чіпі MediaTek Helio P23, із 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ флеш-пам'яті.

Основна камера – подвійна з датчиками на 13-Мп та 5-Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.

Також пристрій отримав потужну батарею, ємністю 5000 мАг та модуль NFC.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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