ОС від Microsoft

Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows XP.

В компанії повідомили, що з 14 квітня зупиняється безкоштовна підтримка Windows XP - Home Edition, Media Center та Professional, однак до 2014 року триватиме так звана "подовжена підтримка", щоправда всі послуги з обслуговування системи стануть платними.Нагадаємо, в Microsoft обіцяли припинити просування Windows XP ще в 2008 році, а для ринків країн, що розвиваються продовжити до 2010 року. В компанії це пояснили проханням від дилерів з цих регіонів, за оцінками яких, Windows XP користується більшою популярністю ніж наступниця Vista. А згідно з дослідженнями експертів Net Applications, такий тренд спостерігається у всьому світі: на майже 63% комп’ютерів з доступом до Інтернету встановлена система ХР, в той час як Vista - лише на 23%.Проблеми з просуванням Vista викликані її повільною роботою та високими вимогами до потужності комп’ютера. Цьогоріч в Microsoft обіцяють провести реліз нової версії легендарного сімейства операційних систем - Windows 7. Вона має стати швидшою та менш вимогливою до начинки комп’ютера.