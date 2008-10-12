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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Оскар за короткий метр

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      Оскар за короткий метр

      Американська кіноакадемія вже оголосила перших номінантів на золоту статуетку.

      Організатори церемонії вручення Оскарів назвали імена восьми стрічок - короткометражок, які змагатимуться за найпрестижнішу кінонагороду. До списку увійшли "Совість Нема Ена" режисера Стівена Оказакі, який до речі, отримав свого часу Оскара за короткометражку "Дні очікування". "Девід Маккаллаф: Малювання словами" режисера Марка Херцога, "Вниз за течією" Леслі Іверкс, "Останній дюйм" Ірен Тейлор Бродсік, "Усміхайся, Пінкі" Меган Мілан, "Закоханий Тончжі" Рубі Янга, “Viva la Causa“ Алонзо Філомено та "Свідок з балкону кімнати 306" Адама Петровскі. Нагадаємо, вручення Оскарів відбудеться 22 лютого наступного року, а перелік усіх номінантів оголосять за місяць до церемонії.
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      Новини за 12 жовтня 2008
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