Оскар за короткий метр

Американська кіноакадемія вже оголосила перших номінантів на золоту статуетку.

Організатори церемонії вручення Оскарів назвали імена восьми стрічок - короткометражок, які змагатимуться за найпрестижнішу кінонагороду. До списку увійшли "Совість Нема Ена" режисера Стівена Оказакі, який до речі, отримав свого часу Оскара за короткометражку "Дні очікування". "Девід Маккаллаф: Малювання словами" режисера Марка Херцога, "Вниз за течією" Леслі Іверкс, "Останній дюйм" Ірен Тейлор Бродсік, "Усміхайся, Пінкі" Меган Мілан, "Закоханий Тончжі" Рубі Янга, “Viva la Causa“ Алонзо Філомено та "Свідок з балкону кімнати 306" Адама Петровскі. Нагадаємо, вручення Оскарів відбудеться 22 лютого наступного року, а перелік усіх номінантів оголосять за місяць до церемонії.