“Оскари” “потеплішають”

2010 року церемонія вручення "Оскарів" відбудеться 7 березня.

Президент Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук Сід Ґеніс заявив, що наступного року церемонія вручення "Оскарів" відбудеться трохи пізніше, ніж цього року: не в лютому, а в березні.Тож, пряма трансляція на телеканалі ABC з театру Кодак у Лос-Анджелесі відбуватиметься 7 березня. Цього року найкращих із найкращих у кінематографі вшановували, нагадаємо, 22 лютого. "Найкращим фільмом" став "Мільйонер із нетрів", "Найкращі" актор і акторка - Шон Пенн та Кейт Вінслет.