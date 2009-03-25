Джуліанна Мур зіграє Хілларі Клінтон часів Моніки Левінскі.

Джуліанна Мур - у ролі дружини скандально відомого американського президента Клінтона. Зірка минулорічного драматичного трилера "Сліпота", що отримав 2 відзнаки на Каталонському міжнародному кінофестивалі, погодилася зіграти в фільмі "Особливі стосунки". Стрічка розповідає про скандал у родині Клінтонів, причиною якого став інтимний зв`язок тодішнього глави держави з практиканткою Білого Дому Монікою Левінскі.Роль Біла Клінтона дісталася Деннісу Куейду. Крім нього на роль чільника США претендували Рассел Кроу, Філіп Сеймур-Гоффман, Алек Болдуін та Тім Роббінс. Британець Майкл Шин знову повернеться до образу Тоні Блера. Нагадаємо, раніше актор уже грав роль прем`єра у стрічці "Королева". За режисерським кермом - Пітер Морган. Для нього стрічка стане дебютною. Розпочнуться зйомки на Туманному Альбіоні влітку цього року.