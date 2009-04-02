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"Останній імператор"

15:45, 2 квітня 2009 303

На прем'єру фільму про Валентіно прийшли Е.Хетеуей і Дж.Коллінз.

Зазирнути в світ високої моди мали змогу знаменитості на прем'єрі документального фільму "Валентіно: Останній імператор" у Лос-Анджелесі. Побачитися з генієм моди прийшли зірки найвищого класу: дизайнер Том Форд, акторки Енн Хетеуей і Джоан Коллінз та інші.Джоан Коллінз (акторка): "Високий стиль. Абсолютно найвищий естетичний погляд, який я коли-небудь бачила в своєму житті".Рита Уїлсон (акторка): "На щастя, з Валентіно була знайома справді довго. Тож для мене, - крім того, що він - надзвичайно чудова людина з прекрасним почуттям гумору, - він уособлює, на мою думку, елегантність його одяг - надзвичайно гарний, він - майстер своєї справи, це - справжня жіночність"."Валентіно: Останній імператор" - документальна стрічка режисера та продюсера Метта Тірнауера. За два роки зйомок він відзняв понад 250 годин. Із часу світової прем'єри на минулорічному Венеційському кінофестивалі картина за кілька місяців уже встигла об'їздити низку міжнародних кінофестивалів. У центрі фільму - і приватне життя Валентіно, і імперія моди, яку він творив разом із Джанкарло Джаметті.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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