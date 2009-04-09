Останній візит Платіні.

Перед травневим засіданням виконкому УЄФА , на якому затверджуватимуть остаточний перелік українських і польських міст-господарів турніру, президент Європейського футбольного союзу Мішелем Платіні знову приїде в Україну. Делегація УЄФА прибуде до Києва у вівторок , 14 квітня. На наступний день заплановано розширену нараду за участю представників УЄФА та української сторони. Головна мета візиту - побачити результати підготовки країни до проведення фінальної частини Євро - 2012, особливо стан інфраструктури міст-претендентів.