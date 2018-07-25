Островський не був п’яним у момент аварії з Hummer у Києві: дані з драгера

За попередніми даними, водій Hummer Кирило Островський, який 24 липня на смерть збив дівчинку в Києві, не був п’яним у момент аварії. Пристрій драгер не виявив в організмі чоловіка алкоголю.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пре-секретаря прокуратури Києва Надію Максимець.

Увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Водієм автомобіля Hummer виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet. Поліція повідомила Островському про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Ми очікуємо результати звітування на алкогольне та наркотичне сп’яніння. За попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння, але остаточні результати ми зможемо оприлюднити після того, як отримаємо висновки експертизи,

– розповіла речниця прокуратури Києва.

Максимець зазначила, що прокуратура клопотатиме про обрання Островському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"Скоріше за все, завтра (26 липня) ми звертатимемось до Шевченківського районного суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави". – сказала речниця.

Вона також повідомила, що вже встановили власника автомобіля Hummer, адже транспортний засіб не належить самому Островському.

Максимець додала, що зараз також з’ясовується, чи справді водій Hummer намагався втекти з місця аварії, про ще розповіли очевидці.

Після аналізу записів камер відеоспостереження, в тому числі нагрудних камер поліцейських, які його затримували, і допиту встановлення очевидців події буде вирішено питання про додаткову кваліфікацію за 135 статтею ККУ (Залишення в небезпеці), але для цього треба провести ще низку слідчих дій,

– пояснила речниця прокуратури.

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"Очевидці вказують на те, що він нібито зупинився десь через 50 метрів від пішохідного переходу, а потім знову поїхав, припаркувався. За словами очевидців, навіть нібито намагався зняти номерні знаки, але ми маємо це підтвердити у межах кримінального провадження, тому зараз проводяться слідчі дії", – додала Максимець.