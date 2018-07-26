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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Островський, який збив дитину в Києві, рік тому брав участь у побитті чоловіка

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Кирило Островський у 2017 році побив чоловіка
Кирило Островський у 2017 році побив чоловіка / Фото з вільних мереж

Підозрюваний у скоєнні ДТП в Києві водій Hummer Кирило Островський, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, у 2017 році разом з друзями напав на відвідувача торгового центру. Островський разом з друзями побили чоловіка та зламали йому ніс.

Про це повідомляє Fakty.ictv.ua.

Як стверджує постраждалий киянин на ім'я Сергій, за 9 місяців слідство так і не зрушило з місця. При цьому було багато свідків інциденту, а також як докази можна було використовувати камери спостереження супермаркету, які зафіксували бійку. Проте поліцейські не знайшли винних і не коментують цю інформацію.

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Сергій також вважає, що якби цій справі дали хід, то був би шанс уникнути трагічної аварії, в результаті якого загинула дитина.

Зазначимо, що журналісти також знайшли будинок на Оболоні, де прописаний Островський, але сусіди стверджують, що хлопець там не живе. У квартирі проживає лише бабуся Островського, яка дуже пишається своїм онуком.

Нагадаємо, увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

Островському вже оголосили про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями: чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
 

 

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП з Hummer у Києві Кримінальні новини Жертви Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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